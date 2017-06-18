Annesi yemek yaptığı sırada mutfakta oynayan küçük çocuk pencereden beton zemine düştü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 3. kattaki mutfak penceresinden beton zemine düşen çocuk hayatını kaybetti.



İnebolu'ya bağlı Şeyhömer köyü Osmanoğlu Mahallesi'nde, evlerinin 3. katındaki mutfağında oynarken penceredeki sinekliğin açılması sonucu 4 yaşındaki Gamze Almış beton zemine düştü.



Annesi Sevim Almış mutfakta yemek yaptığı sırada pencereden aşağı düşen küçük çocuk, komşuları tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



İlk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Almış, burada hayatını kaybetti.



İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.