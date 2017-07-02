Taşköprü ilçesinde düğünde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun düğün eğlencesinde çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, gelin M.C. ve damat H.S'nin Taşköprü ilçesi Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen düğününde iki grup arasında oturacak yer nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.C.A. yaralandı. İsmi öğrenilemeyen 2 kişi ise olay yerinde bayıldı.



Ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.



Kavga polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.