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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakan Çelik (40) idaresindeki 37 PD 232 plakalı otomobil, köprülü kavşakta, Volkan Uzunoğluç (32) yönetimindeki 37 BH 846 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Çelik’in kullandığı otomobildeki Fatma (52), Sudenaz (14) ve Zuhrenaz Çelik (11) ile Zeynep Vural (10) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #kastamonu
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