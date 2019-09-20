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Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: Hüseyin Daban hayatını kaybetti, 4 yaralı

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'da kamyon ile taksi çarpıştı: Hüseyin Daban hayatını kaybetti, 4 yaralı

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı taksi Kastamonu-Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Daban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, kazanın ardından kamyonuyla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler; #kastamonu
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