Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen Suriye uyruklu A.E. tutuklandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan bıçaklı kavgaya karıştığı iddia edilen Suriye uyruklu A.E. tutuklandı.



Cumhuriyet Meydanı'nda 1 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan Suriyu uyruklu A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.E. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Taşköprü ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda M.A, ile A.E. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. bıçakla yaralanmış, A.E. gözaltına alınmıştı.



Kastamonu'da özel bir hastaneye kaldırılan M.A'nın tedavisi sürdürülüyor.