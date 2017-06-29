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Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'da İsmail Çıldır'ın (85) öldürdüğü iddia edilen oğlu ve torunu toprağa verildi.

Kastamonu'daki cinayet

Kastamonu'da İsmail Çıldır'ın (85) öldürdüğü iddia edilen oğlu ve torunu toprağa verildi.

Merkeze bağlı Hatip köyünde İsmail Çıldır'ın tüfekle öldürdüğü öne sürülen oğlu Kamil Çıldır ile torunu Mustafa Çıldır'ın cenazeleri, otopsinin ardından karayolu ile köye getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, ölenlerin yakınları ve vatandaşlar

Hatip köyünde dün İsmail Çıldır, birlikte yaşadığı torunu Mustafa Çıldır'a evin önündeki traktöre binerken, oğlu Kamil Çıldır'a da (60) evde tüfekle ateş etmiş, baba ile oğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kastamonu #dede #cinayet #cenaze
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