Taşköprü ilçesinde 2 kişinin öldüğü kavgada yaralanan 4 kişiden Celep köyü muhtarı, taburcu edilmesinin ardından tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden Celep köyü muhtarı, tedavisinin ardından tutuklandı.



Celep köyündeki kavganın ardından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan köy muhtarı Hasan Dülger, tedavisi sonrası taburcu edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Dülger, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.



Celep köyünde 3 Haziran'da iki grup arasındaki silahlı kavgada eski muhtar İsmail (55) ile oğlu Cemal Öz (35) yaşamını yitirmiş, eski muhtarın babası Cemal Öz, yeni muhtar Hasan Dülger ile Mehmet ve Sedat Bakırcı yaralanmıştı.



Olayla ilgili daha önce muhtarın oğlu Mehmet Dülger tutuklanmıştı.