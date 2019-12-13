Kastamonu Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Kastamonu’nun Kuyu kebabı... Her derde deva sarımsağı...Ve pastırması. İşte tüm bu lezzetler Kocaeli’ne taşındı…

Kastamonu'nun zengin tarihi, dünya literatürüne girmiş doğası ve yöresel ürünlerinin sergilendiği 1. Kastamonu Tanıtım Günleri, İnterteks Uluslararası Fuar Merkezinde başladı.

Kocaeli Kastamonu Dernekler Birliği tarafından gerçekleştirilen fuar öncesinde açılan özel kuyuda kuzu etleri özenle pişirildi. Meşhur Kastamonu Kuyu Kebabı damakları şenlendirdi.

Kastamonu’ya ait diğer tatlardan pastırması, sucuk, keçi peyniri, tereyağı, pekmez ve Kastamonu balı vatandaşlar tarafından büyük rağbet gördü.

Kastamonu Tanıtım Günleri 15 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek…

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