İzmir'in Buca ilçesinde kavga eden baba ile oğlunu ayırmaya çalışırken darbe aldığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şirinyer semti 425 Sokak'ta bir evde Mehmet Engin C. (59) ile oğlu Ahmet C. (34) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Daha sonra tartışma kavgaya dönüştü.
Ahmet C'nin ablasının nişanlısı Nihat Ateş (40), tarafları ayırmak için araya girdi. Bu sırada Ateş'in, Ahmet C'nin darbesiyle yere yığıldığı öne sürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Nihat Ateş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Engin C. ve Ahmet C. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Buca'da bir evde kavga eden baba ile oğlunu ayırmak için araya giren ve bu sırada darbe aldığı öne sürülen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'in Buca ilçesinde kavga eden baba ile oğlunu ayırmaya çalışırken darbe aldığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.
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