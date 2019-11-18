Kavgayı ayırmaya çalışırken öldü

Şehirler arası otobüs terminaline gelen üniversite öğrencileri Özgür D. (20) ve Yılmaz A. (20) ile bir seyahat firmasının görevlisi Ahmet Ö. (29) arasında tartışma çıktı.

Sistem üzerinden bilet parasının iade edilmemesi nedeniyle başladığı iddia edilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ahmet Ö'nün, kavga ettiği iki gence doğru savurduğu öne sürülen bıçak, tarafları ayırmaya çalışan başka bir otobüs firmasının görevlisi Vahit Ayrım'ın (64) göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ayrım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otogar polisi tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Ahmet Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.