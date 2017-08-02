Manisa'da kavun ve karpuz üreticisini, bu yıl sıcak hava ve düşük fiyat olumsuz etkiledi. Dekarını 2 bin liraya mal eden çiftçiler, ürünü 70 kuruşa satamadı.

Kavun ve karpuz üreticisinin bu yıl yüzü gülmedi.



Manisa'da kavun ve karpuz üretimi yapan çiftçiler, bu yıl beklediği kazancı elde edemedi.



Aşırı sıcaktan dolayı mahsullerde yanıklar oluşurken, fiyat da üreticiyi memnun etmedi.



1 dekar kavun ve karpuz üretimi için 2 bin lira masraf yapan üretici, mahsulü 70 kuruşa satamadı.



Karpuzun kilosu tarlada 30 ile 50 kuruş, kavunun kilosu ise 50 ile 90 kuruş arasında değişiyor.



Çiftçi, bir römork mahsülü 600 liraya satıyor.





ulusal.com.tr