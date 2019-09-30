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Kayaaltı Köyü'ne kütüphane kuruldu

Burdur'un Kayaaltı Köyü'ne kütüphane kuruldu. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, köy kütüphanesine ATABE hediye etti.

Kayaaltı Köyü'ne kütüphane kuruldu

Bir köy kütüphanesiyle aydınlanacak. Köy çocukları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yazdığı, söylediği ve imzaladığı bütün belgelerle tanıyıp, anlayacak.  

Burdur'da Kayaaltı Köyü'ne kütüphane kuruldu. Doktor Ulaş Sağlam tarafından doğup büyüdüğü köye kazandırılan kütüphanede bin 500 kadar kitabın yanı sıra bilgisayar, internet erişimi ve belgesel setleri de yer alıyor.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, kütüphanenin açılışında konuştu.

Ercengiz, köy kütüphanesine 30 ciltten oluşan Atatürk'ün Bütün Eserleri'ni hediye etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Kayaaltı Köyü #kütüphane
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