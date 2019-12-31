Kaybolan alzaymır hastası Kemal Vural'dan 7 gündür haber alınamıyor

Ayvatlar köyünde ailesiyle yaşayan ve ayrıldığı eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Kemal Vural'ın (60) bulunması için başlatılan aramaları devam ediyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma Birliği ile komandoların katıldığı arama faaliyetleri köyün çevresinde yoğunlaştırılıyor.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla başladıkları çalışmaları hava kararıncaya kadar sürdürüyor.

Yürütülen çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.