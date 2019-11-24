Kaybolan dağcı Halil Çakır çıkardığı teneke sesi ile kurtuldu

Gece Uludağ'a tırmanan Çakır, bir süre yürüdükten sonra gideceği yönü şaşırınca cep telefonuyla jandarmayı arayıp kaybolduğunu söyledi.

İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, UMKE, AKUT Bursa ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleriyle çevredeki köylüler, ormanlık alanda Çakır'ı aramaya başladı.

İnternetin çekmemesi nedeniyle ekiplere tam olarak koordinatlarını veremeyen Çakır, yolu bulabileceğini düşünerek yürümeye devam etti. Bu sırada telefonun şarjı biten Çakır, bulduğu tenekeye vurarak yürüyüşünü sürdürdü.

Sesleri duyan ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Kestel ilçesinin üst kısımlarında Çakır'ı buldu. Çakır, ekiplerle Kestel Jandarma Komutanlığına geldi. Çakır'ın sağlık kontrolünde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

"Uludağ doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor"

Ekiplere olayı anlatan Çakır, birçok yerde tırmanışlar yaptığını söyledi.

Yolunu bulabileceği düşüncesiyle uzun süre yürüdüğünü, kaybolduğunu anlayınca da jandarmayı aradığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Telefonumun şarjı bitince yolda bulduğum tenekeye vurarak yürümeye devam ettim. İstanbul, Karadeniz, Şile'deki bütün ormanlık alanları gezdim. Çeşitli orman yollarından geceleri yürüdüm. Orman yollarını çok iyi kullanırım. Ancak burada orman yolunu bulamadım. Ayrıca internet çekmediği için navigasyonu çalıştıramadım. O nedenle kayboldum. Orman yoluna denk gelseydim kaybolmazdım. Daha önce Erzurum Palandöken'e tırmandım. Ağrı Dağı'na tırmanma deneyimlerim oldu ama başaramadım. Uludağ doğudaki bildiğimiz dağların hiçbirine benzemiyor. Çok değişik."