Gaziantep'te 5 yaşındaki çocuğun düşme anı, güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te kaydıraktan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki parkta oyun alanında kaydırağa çıkan Mehmet Salih Hoşgören (5), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yüksekten düştü.



Çocuğun düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, Hoşgören'i Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı. Çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hoşgören'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Çocuğun düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, bir kişinin, kaydıraktan düşen çocuğu kucağına alarak götürdüğü de görülüyor.