Ardahan'daki Çıldır Gölü çevresindeki köylüler, gölden yakaladıkları tatlı su ıstakozu olarak da adlandırılan kerevitleri satarak gelir elde ediyor. Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç ,"Kerevitin hem ilimizin tanıtılmasına katkı sunuyor hem de balıkçılarımıza" dedi.

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Kayıklarına biniyorlar, denizsiz köyde ıstakoz avlıyorlar.



Ardahan'da, Türkiye'nin en yüksek rakımlı göllerinden Çıldır Gölü'nde yaşayan tatlı su ıstakozu olarak bilinen kerevitler, köylülerin geçim kaynağı oldu.



Sabahın erken saatlerinde kalkan köylüler tekne ve sandallarla günler öncesinden attıkları sepetleri topluyor.



Çıldır Gölü Su Ürünleri Kooperatifi de kerevit avcılığının köye ciddi bir ekonomik girdi sağladığını belirtiyor. Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç kerevitin son yıllarda kazandığı ekonomik değeri anlattı.



Çıldır gölü, 17 farklı balık türü ve 2 farklı kerevit türüne ev sahipliği yapıyor. Bu su ürünleri pek çok köylünün geçim kaynağı.





ulusal.com.tr