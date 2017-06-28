Bayat ilçesinde kaybolan işçinin cesedi, çalıştığı şantiyeye yakın gölette bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaybolan işçinin cesedi, çalıştığı şantiyeye yakın gölette bulundu.



Alınan bilgiye göre, Bayat ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesine 10 kilometre uzaklıktaki Bayat Göleti'nde ceset olduğunu farkeden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan, YHT şantiyesinde çalışan Hızır Çiçek'e (30) ait olduğunu belirledi.



Çiçek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.