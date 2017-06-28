Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Kayıp işçinin cesedi gölette bulundu

Bayat ilçesinde kaybolan işçinin cesedi, çalıştığı şantiyeye yakın gölette bulundu.

Kayıp işçinin cesedi gölette bulundu

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde kaybolan işçinin cesedi, çalıştığı şantiyeye yakın gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bayat ilçesindeki Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesine 10 kilometre uzaklıktaki Bayat Göleti'nde ceset olduğunu farkeden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan, YHT şantiyesinde çalışan Hızır Çiçek'e (30) ait olduğunu belirledi.

Çiçek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #işçi #inşaat
banner863
Önceki Haber
New York borsası yükselişle açıldı
Sonraki Haber
Çanakkale'de tarım arazisi yangını
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.