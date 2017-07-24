Malatya'daki kayısıyı "Çil hastalığı" vurdu, fiyat düştü. Geçen yıl 1 lira ile 1,20 lira arasında satılan hasarlı kayısı bu yıl 40 kuruştan alıcı buluyor.

Malatya'daki kayısı çil hastalığı vurdu.



Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, bu yıl üretici beklediğini bulamadı.



Çil hastalığı kaliteyi ve fiyatı düşürdü. Geçen yıl 1 lira ile 1,20 lira arasında satılan hasarlı kayısının kilogramı bu yıl 40 kuruşa kadar düştü.



Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, üreticilerin kayısıları meyve suyu fabrikalarına satmak zorunda kaldığını söyledi.



ulusal.com.tr



