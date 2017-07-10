SİİRT'İN Baykan İlçesi Kaymakamı Mehmet Kocabey'e yönelik PKK'lı teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 8 kişi daha gözaltına alındı. Daha önce de 26 kişi gözaltına alınmıştı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütü ve bağlı oluşumları ile işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine çalışmalar yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:



"7 Temmuz 2017 günü ilimiz Baykan İlçesi Yarımca Köyü girişinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca daha önceden tuzaklandığı değerlendirilen el yapımı patlayıcı düzeneğinin Baykan Kaymakamı ve aynı zamanda Baykan Belediyesi, Veyselkarani Belde Belediyesi ve Atabağı Belediyesi Kayyumu olan Mehmet Kocabey'in zırhlı makam aracı geçişi esnasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu meydana gelen hain saldırıyla ilgili olarak, yapılan araştırmalarda bahse konu saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensupları ile iltisaklı oldukları değerlendirilen şahıslar ile ilgili olarak toplam 13 şahsa yönelik 8 Temmuz 2017 tarihinde planlı ve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli 5 kişiyi yakalama çalışmaları devam etmektedir."