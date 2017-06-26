Eruh Kaymakamı Dayanç, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusunun ailesini bayramda yalnız bırakmadı

Siirt'in Eruh ilçesinde Kaymakam Murtaza Dayanç, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Abdurrahman Dündar'ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu.



Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Uluğ, AK Parti İlçe Başkanı Cevher Çiftçi ve bazı kurum amirleri ile Çizmeli köyünde yaşayan aileyi ziyaret eden Dayanç, şehidin babası Abdulkudüs, annesi Emine, eşi Bedia Dündar ile yakınlarının bayramını kutladı.



Dayanç, babasız ilk bayramını geçiren şehidin 7 yaşındaki kızı Derya ile yakından ilgilendi.



Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirten Dayanç, şehitliğin herkese nasip olmadığını söyledi.



Dayanç, şöyle devam etti:

"Oğlunuz bu dünyada da ahirette de mertebelerin ve rütbelerin en yücesine ulaşmıştır. Oğlunuz ülkemizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğü için şehit düştü, mekanı cennet olsun. Şehitlerimizin bizlere bıraktığı siz kutsal emanetler için ne yapsak azdır. Acılarınızı paylaşıyor, kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Şehidin ailesi de bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Dayanç'a teşekkür etti.