ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla Kayseri'de gözaltına alınan 67 zanlıdan 39'u daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 67 zanlıdan 39'u daha adliyeye sevk edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 39'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye gönderildi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.



Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştı.

