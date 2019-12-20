Kayseri'de IŞİD operasyonu

Güvenlik güçleri teröre geçit vermiyor. Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.



Terör örgütü IŞİD 'in eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik istihbari çalışma sonucu Kayseri'de belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.



Kayseri'de gözaltına alınan ve IŞİD öldürülen eski lideri Bağdadi'nin akrabaları olan Irak uyruklu M.M. ile M.D.T gözlatına alınmıştı. 2 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen 2 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



M.M. ile M.D.T'nin Irak'ın Samarra kentinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi.







ulusal.com.tr