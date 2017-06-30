Kayseri'de borç yüzünden kavga ettiği kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de borç yüzünden kavga ettiği kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.



Bingöl'de sözleşmeli er olduğu öğrenilen ve Kayseri'ye bayram iznine gelen K.Ç, ağabeyi Abdulkadir Ç'den, bir süre önce borç verdiği 160 bin lirayı istedi. Germir Mahallesi'ndeki babalarının evinde tartışan kardeşler, aynı otomobile binerek uzaklaştı.



Beyazşehir Mahallesi'ne geldiklerinde araç içerisinde yeniden tartışan kardeşlerden K.Ç, otomobilin bagajından aldığı av tüfeğiyle ağabeyine ateş etti.

Abdulkadir Ç, olay yerinde yaşamını yitirdi.



K.Ç, olayın ardından polise teslim oldu.