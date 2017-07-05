İncesu ilçesinde kırsal bir mahallenin meydanında kavga eden iki ailenin üyeleri birbirlerine av tüfeği ve tabancalarla ateş etti

Alınan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesi kırsalındaki Kocaoğlan Çardak Mahallesi meydanında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada, bir kadının eli kırıldı. Kavganın ardından husumetli aileler, birbirlerini telefonla arayarak köy meydanına davet etti.



Burada tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabancalarla ateş açtı.



Kavgada, Kocaoğlan Çardak Mahallesi'nde yaşayan Kızılören Ötebatan Mahallesi Muhtarı Bekir Sevinç (40) ile amcası Mustafa Sevinç olay yerinde yaşamını yitirdi. Her iki aileden 15 kişi ise yaralandı.



Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi gönderildi.



Kavgada ölen muhtar ile amcasının cesetleri, İncesu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Yaralılar ise 112 Acil Servis ekipleri ve mahalleliler tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer bazı hastanelere kaldırıldı.



Yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, 3'ü ağır 9'unun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



4 kişi gözaltında



Jandarma ve polis ekipleri, İncesu Devlet Hastanesinin çevresi ile olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.



Silahlı kavgayla ilgili Mehmet T, Mustafa T, Zeki T. ve Hasan Hüseyin T, gözaltına alındı.