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Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de otomobilin tıra çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de, otomobilin tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. 



Alınan bilgiye göre, Erkan Çetiner yönetimindeki 38 ZU 010 plakalı otomobil, Kayseri Kuzey Çevreyolu Oymaağaç Kavşağı'nda, Rahim Bedelov'un kullandığı 90 JO 998 Azerbaycan plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Cenk Yoldaş, Sabri Ocak, Ömer Faruk Beyaz ve Ahmet Aslımtürk olay yerinde öldü.



Ağır yaralanan sürücü Çetiner ve Muhammet Tatlı, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Otomobildekilerin Erciyes Üniversitesi öğrencisi oldukları öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #trafik kazası #tır #kaza
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