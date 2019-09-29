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Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki 38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B, Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan Emir K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur B. ve Hediye K, kurtarılamadı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #traktör #Ercan B #38 TK 977
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