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Kayseri'de tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Kayseri Kapuzbaşı Şelaleleri yolundaki kazada yaralı sayısı 28'e yükseldi

Kayseri'de tur midibüsü devrildi: 28 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan kişi sayısı 28'e yükseldi.

Adana'dan Kapuzbaşı Şelalelerine gitmek için yola çıkan Sadık Yeliz'in kullandığı 03 KS 011 plakalı tur midibüsü, Avlaga Mahallesi Kayapınar mevkisinde virajı alamayarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile midibüste bulunan Gülizar Kölük Wilson, Delila Lavinya Wilson, Saruhan ve Nehir Alper, Yılmaz ve Yıldız Irmak, Celalettin ve Rukiye Kamber, Zeynep Sude, Ali Efe, Göknur, Gülşen, Bilge ve Bahar Manap, Cemile Yıldırım, Hacer Sarıer, İsmail, Nazlı Zübeyde ve Feray Temur,  Koray Önal, Emrah Yıldız, Özer Eser, Nuran Memili, Ömer ve Müge Yıldız Doğan, Merve ve Emrah Yıldız yaralandı.

Ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki hastanelere sevk edildi.




Kaynak: AA
Etiketler; #midibüs #tur #yaralı #kayseri
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