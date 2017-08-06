Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında Van’a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında Van’a giden yoLcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.



Van'dan İstanbul'a giden 42 yaşındaki Kenan Akbaş yönetimindeki 65 EK 765 plakalı yolcu otobüsü Kayseri-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Kamber Mevkii'nde direksiyon kontrolünü yitirdi.



Şarampole yuvarlanan otobüste bulunan yaralılar için ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Devrilen otobüs içerisinde sıkışan 26 yolcu, polis, jandarma, UMKE yardımıyla aracın tavan kısmındaki havalandırma boşluğundan ve kırılan pencerelerden çıkarıldı.



Yararlılar sevk edilen ambulanslarla Kayseri’deki hastanelerde tedavi altına alındı.



Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma açarken, otobüs içindeki yolcular, sürücünün uyarılara rağmen uyuduğunu söyledi.