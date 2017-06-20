Çarşı iznine çıkan askerlere yönelik bombalı saldırıyla ilgili 21 kişi hakkında dava açıldı

Kayseri'de, 15 askerin şehit olduğu ve 53 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 21 sanık hakkında dava açıldı.



1. Komando Tugay Komutanlığından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı terör saldırısına yönelik soruşturma tamamlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile aralarında halk otobüsü şoförü Hamit E, patlayıcı yerleştirilen aracın sahibi, patlayıcı temin eden ve saldırıyı planlayanların da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "devletin bütünlüğünü bozmak, 15 kez nitelikli kasten adam öldürme, 54 kez nitelikli adam öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurma, silahlı terör örgütü üyesi olma ve sahtekarlık" suçlamalarıyla kamu davası açıldı.

Zanlılar hakkında 15 kişinin ölümü nedeniyle 15'er kez ağırlaştırılmış müebbet, devletin bütünlüğünü bozmak suçundan birer kez müebbet, 54 kişinin yaralanması, terör örgütü üyesi olma ve patlayıcı bulundurma suçlamalarından da 32 yıl 6'şar ay hapis cezası talep edildi.

İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle zanlıların yargılanmasına başlanacak.

Saldırının hedefi 1. Komando Tugay Komutanlığında PKK propagandası yaptıkları ve çarşı iznine çıkan askerlerin tugay içerisine giren halk otobüsleriyle kent merkezine taşınması uygulamasıyla ilgili bilgi sızdırmış olabilecekleri değerlendirilerek gözaltına alınan 5 askerin, bilgi sızdırma şüphesiyle ilgili somut bilgilere ulaşılamadığı, terör propagandası suçlamasıyla dosyalarının ayrıldığı öğrenildi.

Kayseri'de 17 Aralık 2016'da, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 15 asker şehit olmuş, halk otobüsü şoförü ile 53 asker yaralanmıştı.