Kayseri'de ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı kazada, yolcuların tahliyesinin ardından otobüs yandı

Kayseri'de, kontrolden çıkarak refüje çarpan yolcu otobüsü, yolcuların tahliye edilmesinin ardından yandı.



Ahmet Turan K. yönetimindeki 60 Hz 403 plakalı yolcu otobüsü, Lalebeli mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otobüs daha sonra karşı yöne geçerek yol kenarındaki tarlada durdu.



Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan 6'sı yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.



Yolcuların tahliyesinin ardından otobüste çarpmanın etkisiyle yangın başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, otobüs kısa sürede kullanılamaz hale geldi.



Sürücü Ahmet Turan K, polis ekiplerine lastik patladığı için otobüsün kontrolünü kaybettiğini, yolcuları tahliye ettikten sonra yangın başladığını söyledi.