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Kaza yapan araçtan hırsızlık iddiası

Adana'da kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yakınlarına otomobilinin bagajında yüklü miktarda para olduğunu söyledi

Kaza yapan araçtan hırsızlık iddiası

Adana'da trafik kazasına karışan otomobilin bagajındaki paranın çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aydoğdu yönetimindeki 34 DD 7284 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda, refüjdeki ağaçlara çarptı.

Vatandaşlar tarafından otomobilden yaralı çıkarılan sürücü Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Aydoğdu'nun, otomobilin bagajında yüklü miktarda para olduğunu söylemesi üzerine olay yerine giden yakınları parayı bulamadı.

Otomobilin bagajında parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, şüpheli kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #para #otomobil #kaza #hırsızlık #adana
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