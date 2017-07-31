Bursa'da düğün davetiyesi dağıtırken geçirdikleri trafik kazası sonucu yaralanan çift, nikahlarını iptal etmeyerek hastane odasında evlendi.

Bursa'da 10 gün önce düğün davetiyesi dağıtırken trafik kazasında yaralanan çiftin nikahı, hastane odasında kıyıldı.



Samet Dinç (28) ve nişanlısı Gökçe Ün (26), 21 Temmuz'da düğün davetiyesi dağıtmak için gittikleri İnegöl ilçesinde, bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralandı.



Bursa Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavileri devam eden çift, bugün düğün salonunda kıyılması planlanan nikahı ertelemek istemedi.



Bunun üzerine yakınlarını hastane odasına davet eden çiftin nikahı burada kıyıldı. Nikah cüzdanını geline veren memur, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.



Damat Samet Dinç, büyük bir kaza atlattıklarını belirterek, "Daha anlamlı olsun diye, nikahımızı iptal etmemek için böyle karar verdik. Çok, mutluyuz." dedi.



Gelin Gökçe Dinç ise 6 ay nişanlı kaldıklarını anlatarak, "Düğünü erteledik ama nikahı hastanede kıymaya karar verdik. ikimiz de yaralandık ama çok şükür hayattayız." diye konuştu.