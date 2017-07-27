AFYONKARAHİSAR'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralanan sürücülerden durumu hafif olan Ahmet A., kendisini hastaneye götüren ambulansta sağlık ekiplerine saldırdı. 2 sağlık görevlisiyle ambulans şoförünü darp eden yaralı, polis tarafından sedyeye kelepçelenerek etkisiz hale getirilip, hastaneye kaldırıldı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Cami yanında öğle saatlerinde 46 yaşındaki İsmail Yuran yönetimindeki 03 SH 400 plakalı kamyonet ile Ahmet A. yönetimindeki 03 DK 360 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan araçlar, park halindeki 03 AB 390 plakalı hafif ticari araç ile 27 yaşındaki Rüstem Sarı yönetimindeki 03 BM 718 plakalı motosiklete ve o sırada yoldan geçen yaya Şükriye Kocaman’a çarptı.



Kazada, İsmail Yuran, Ahmet A., aynı araçta bulunan 43 yaşındaki Ahmet Koç, motosikletteki Rüstem Sarı ile Ömer Sarı ve yaya Şükriye Kocaman yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılardan minibüs sürücüsü Ahmet A., hastaneye götürülürken iddiaya göre sağlık görevlileri Hülya I. ile Nazlı Y.’ye saldırdı. Durumu fark edip ambulansı durduran şoför Mevlüt U., Ahmet A.'yı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Ahmet A., Mevlüt U.'yu da darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ahmet A.'yı sedyeye kelepçeleyerek etkisiz hale getirdi. Ahmet A. daha sonra hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



Hastanelere kaldırılan diğer yaralılardan motosiklet sürücüsü Rüstem Sarı'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Darp edilen sağlık görevlileri Ahmet A.'dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.