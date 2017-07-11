BALIKESİR'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda kurulan Kurtuluş Vakfı Tesisleri'nde uyuşturucu madde bağımlısı kişiler Narconon Programı ile sağlıklarına kavuşuyor. Uyuşturucu bağımlıları, burada Kaz Dağları'nın eşsiz doğası ve havası içerisinde spor yapıyor, geziyor, eğitim ve rehabilite programlarından geçiyor.

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