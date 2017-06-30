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Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını

Avcılar mevkisinde 4 noktada çıkan yangında 5 dönümlük alandaki kızılçam ve zeytin ağaçları zarar gördü

Kazdağları'nın eteklerinde orman yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 noktada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Kazdağları'nın eteklerindeki Avcılar mevkisinde kızılçam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Balıkesir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden birer helikopter ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri ve çok sayıda arazözle müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangında 5 dönümlük alandaki kızılçam ve zeytin ağaçları kısmen zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Altınoluk Mahallesi Avcılar mevkisinde 4 noktada yangın çıktığını söyledi.
Yangında herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediğini belirten Kırcı, "Bazı noktalarda zeytinlikler yandı. Şu an yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına 2 helikopter, 6 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda personelle müdahale edildi." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Kazdağları #Edremit #Balıkesir #altınoluk
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