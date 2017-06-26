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Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadi'nde mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı.

Tatil için ilçeye gelen Adem Dağ (25) ile Erhan Yanar (29) karayoluyla ulaşım olmayan Kelebekler Vadisi’ne patika yoldan gitmek istedi. Faralya Mahallesi'ndeki patikadan yürüyüşe başlayan 2 arkadaş, yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Tatilcilerin 112'yi arayarak yardım istemesi üzerine olay yerine AKUT ekibi sevk edildi.

AKUT ekibi, kayalıklarda mahsur kalan Dağ ve Yanar'ı halatlar yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kurtardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #mahsur kalma #kurtarma #Kelebekler vadisi #fethiye #akut
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