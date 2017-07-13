FETÖ'nün darbe girişimine karşı direnmek için gittiği Boğaziçi Köprüsü'nde bacağına mermi ve şarapnel parçaları isabet eden Cebe, "Kendi mermimiz ile kendi silahımızla bizi vurdu hainler." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı direnmek için gittiğiBoğaziçi Köprüsü'nde bacağına mermi ve şarapnel parçaları isabet eden Bayburtlu Ferhat Cebe (42), darbe girişiminde bulunanların en ağır cezalara çarptırılmasını istiyor.

Cebe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biri erkek üçü kız 4 çocuk babası olduğunu ve ailesinin geçimini sağlayabilmek ve çalışmak için İstanbul'a gittiğini belirtti.



Hain darbe girişiminin yaşandığı günde iş çıkışı arkadaşlarıyla İstanbul İçerenköy'de buluştuklarını anlatan Cebe, "O gece arkadaşlarımla birlikte oturuyorduk. O esnada darbe girişimi olduğunu öğrendik. Bunun üzerine oradan kalkıp dışarıya çıktık." dedi.

Cebe, arkadaşlarıyla kendilerinin yürüyüşe geçmesi üzerine çevredeki vatandaşların da kendileriyle yürüdüğünü ifade ederek, "Biz oradan Atatürk Havalimanı'na gidecektik. Havalimanı'na gidemeyince yoldaki polisler bizi Boğaziçi Köprüsü'ne yönlendirdi. Bizde oraya gittik." diye konuştu.

Boğaziçi Köprüsü'ne ulaştıklarında köprünün darbeciler tarafından trafiğe kapatıldığı gördüklerini aktaran Cebe, "Gittiğimizde FETÖ'cü hainler oradaydı. Biz oradayken selalar verilmeye başladı. Oradaki bazı kişiler şehit oldu, yaralandı. O sırada bende yaralandım ama ilk anda hiç anlamadım." ifadelerini kullandı.



Birini kurtarmaya çalışırken yaralandı



Cebe, köprü üzerindeki darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanan başka bir kişiyi düştüğü yerden kurtarmaya çalıştığı esnada kendisinin de yaralandığını kaydetti.



Yaralıyı kurtarırken bacağına merminin isabet ettiğini belirten Cebe, ancak olayın sıcaklığıyla bunu anlamadığını vurguladı.

Daha sonra şarapnel parçaları gelince ayağından kan akmaya başladığını anlatan Cebe, şunları söyledi:

"Yanımızdaki polis bunu görünce elimdeki Türk bayrağını bacağıma sardı. Köprüyü kapatan kişiler orada bulunan ambulansa da ateş ettiler. Bacağımı saran polis beni oradaki bir sivil araca bindirerek Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderdi. Orada doktorlar müdahalede bulundu."



"Şarapnel parçaları bacağımda dağıldığı için çıkaramadılar"



Hastanede iki gün tedavi gördüğünü kaydeden Cebe, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Bacağıma isabet eden şarapnel parçaları bacağımda dağıldığı için onları çıkaramadılar. Bacağımdaki mermiyi alabildiler yalnızca. Bacağımdaki şarapnel parçaları nedeniyle zaman zaman uyuşmalar oluyor. Bunun dışında soğuk havalarda üşüme çok oluyor. Kendi mermimiz ile kendi silahımızla bizi vurdu hainler. Dış güçlere tapanlar, Türk bayrağımızı, Kur'an-ımızı, her şeyimizi elimizden almak istedi ama Allah bize fırsat verdi, onlara vermedi. Bu hainlerin en ağır cezalar ile cezalandırılmasını istiyorum."



