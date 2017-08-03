Bolu'da oturan 43 yaşındaki Hüsamettin Biçer, hakkında yıkım kararı verilen yaylada yaklaşık 50 bin TL harcayarak kaçak yaptırdığı 2 katlı ahşap evini yıktı.

Özel bir güvenlik şirketinde asgari ücretle güvenlik görevlisi, 3 çocuk babası Hüsamettin Biçer, 2 yıl önce Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan Düvenlik Yaylası'nda 2 katlı ahşap ev yaptı. Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, 'Bolu İli Mera ve Yaylakları Koruma ve Kullanma Usul ve Esasları Yönergesi'ne aykırı kaçak yapıldığı belirlenen evi geçen 20 Haziran'da mühürledi. Hüsamettin Biçer'e, kaçak yapı yaptığı gerekçesiyle 3 bin TL para cezası uygulanırken, evi yıkması için de süre verildi.



Verilen sürede evi yıkmayan Biçer'i arayan İl Özel İdaresi yetkilileri, jandarma eşliğinde binanın yıkılacağını, yıkım ücretinin de kendisinden tahsil edileceğini bildirdi. Bunun üzerine Biçer, yaklaşık 50 bin TL harcayarak yaptırdığını söylediği evini traktörle yıktı. Biçer, binanın taşıyıcı kolonlarına çelik halat bağlayıp traktörle çekerek yıkımı gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi görevlileri, jandarma ve 112 sağlık görevlileriyle gelerek yıkımın gerçekleştiğini saptayıp tutanak tutarak ayrıldı. Biçer, altı ahır olan 2 katlı ahşap evin yönergeye uygun olduğunu savunarak, şöyle dedi:



"Evimiz yayla evine uygundu. Ama bizi şikayet ettiler. Çevremde daha buna benzer çok ev var. Benimkinden çok çok üstün villalar var. Biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yazın buraya geliyoruz hayvanlarla, kışın köydeyiz. Ama yıkım kararı verildi. Kendim yıktım. Gariban olduğumuz için bizim evimiz yıkıldı. Allah razı olsun herkesten. Köyümüzde ikamet etmemesine rağmen buralara villa yapan insanlar var. Biz garibanız, arkamızda dayımız yok. Ben zorluk çıkarmadım. Evimi kendim yıktım. 'Gelmeyin, iş makinesi getirmeyin' diye sabah telefon ettim. 'Ben kendim yıkayım, bir de o masrafı bana yazmayın' dedim. İlgili yerlere başvuracağız, izin çıkarsa tekrar yapacağız."