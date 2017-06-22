Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Kendisine saldıran köpeğini boğarak kurtuldu

Samsun'da saldırısına uğradığı Çin aslanı cinsi köpeğini suda boğarak kurtulan kişi, hastanede tedavi altına alındı

Kendisine saldıran köpeğini boğarak kurtuldu

Samsun'un Canik ilçesinde Çin aslanı (chow chow) cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, hayvanı suda boğarak kurtuldu.

Canik Belediyesi bünyesinde sokak köpeklerini toplama işinde çalışan Murat Çöpoğlu (38), beslediği Çin aslanı cinsi köpeğini 200 Evler Mahallesi'nde gezintiye çıkardı. Bu sırada hırçınlaşan köpek, Çöpoğlu'na saldırdı.

Kolları ve karnından ısırılarak yaralanan Çöpoğlu, köpeğini tarladaki su birikintisinde boğarak kurtulmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çöpoğlu, ameliyata alındı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuduz olup olmadığını tespit etmek amacıyla ölü köpeği barınağa götürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #samsun #köpek saldırısı #çin aslanı
banner863
Önceki Haber
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu
Sonraki Haber
Adana Demirspor'da transfer
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.