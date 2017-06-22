Samsun'da saldırısına uğradığı Çin aslanı cinsi köpeğini suda boğarak kurtulan kişi, hastanede tedavi altına alındı

Samsun'un Canik ilçesinde Çin aslanı (chow chow) cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan kişi, hayvanı suda boğarak kurtuldu.



Canik Belediyesi bünyesinde sokak köpeklerini toplama işinde çalışan Murat Çöpoğlu (38), beslediği Çin aslanı cinsi köpeğini 200 Evler Mahallesi'nde gezintiye çıkardı. Bu sırada hırçınlaşan köpek, Çöpoğlu'na saldırdı.



Kolları ve karnından ısırılarak yaralanan Çöpoğlu, köpeğini tarladaki su birikintisinde boğarak kurtulmayı başardı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çöpoğlu, ameliyata alındı.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuduz olup olmadığını tespit etmek amacıyla ölü köpeği barınağa götürdü.