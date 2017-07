İSTANBUL'da yaşayan 3 çocuk annesi Nuriye Demir, kendisini aldattığını ve başka bir kadınla gönül ilişkisi olduğu belirtilen kocası Aziz Demir'i korkutup, yaralamaları için 10 bin lira karşılığında anlaştığı 2 kişi, yanlışlıkla kocasını öldürdü.

Diyarbakır polisi, Nuriye Demir'in planını ve cinayet olayını bir ay süren titiz bir çalışma ve 15 güvenlik kamerasını inceleyerek çözmeyi başardı. Cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si serbest bırakıldı, 3'ü tutuklanırken, 1 kişinin de sorgusu devam ediyor.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi'nde geçtiğimiz 26 Haziran'da evinin önünde öldürülen Aziz Demir cinayetini, polis bir ay gibi kısa bir süre içerisinde çözdü. Bu süre içerisinde 15 güvenlik kamerasını incelemeye alan polis, Aziz Demir'in karısı Nuriye Demir'in geçmişte yaptığı telefon görüşmelerini de takibe aldı. Nuriye Demir'in aile bireyleri dışında bazı kişilerle görüştüğünü tespit eden polis, bu kişileri de takip ve incelemeye aldı. Nuriye Demir'in telefonla görüştüğü kişilerin, güvenlik kameralarında daha önce evin çevresinde keşif yaptığını farkeden polis, Özkan Güzel ve Hamdullah Yiğit'i gözaltına aldı.



10 BİN LİRA KARŞILIĞINDA ANLAŞTIKLARINI İTİRAF ETTİLER



Bu iki kişinin emniyetteki sorgusunda, Nuriye Demir'in kocasını yaralamaları için on bin lira karşılığında anlaştıklarını ittiraf etti. Bu kişilerin verdikleri ifade doğrultusunda gözaltına alınan Nuriye Demir'in de emniyette verdiği ifadede bütün gerçekler ortaya çıktı. İstanbul'da iş makinesi operatörlüğü yapan Aziz Demir'in kendisini aldattığını ve başka bir kadınla gönül ilişkisi olduğunu düşünen Nuriye Demir, bayram ziyareti için geldikleri akrabalarının evinde korkunç planı yaptığı öğrenildi. Nuriye Demir, telefonla görüştüğü Özkan Güzel, Hamdullah Yiğit ve İ.Y. ile on bin lira karşılığında kocasını korkutmak amacıyla yaralamak üzere anlaştığı öğrenildi. Cinayet günü Nuriye Demir, çocuk bezi alma bahanesiyle markete gönderdiği kocasını, dışarda bekleyen kiralık katillere balkondan gösterdiği belirtildi. Bunun üzerine dışarda bekleyen silahlı kişiler, Aziz Demir'i bina girişinde silahla ateş ederek, yaralamak yerine yanlışlıkla öldürdü.



EŞİNİN KANLAR İÇERİSİNDEKİ CESEDİ ÜZERİNDE AĞITLAR YAKTI



Plan kurup eşinin ölümüne sebep olan Nuriye Demir, silah sesleri üzerine aşağı inerek ağır yaralı kocasının kanlar içerisindeki bedeni üzerinde ağlayarak, ağıtlar yaktı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Aziz Demir ile birlikte ambulansa binerek hastaneye de gelen Nuriye Demir'in burada da ağlayarak, ağıtlarına devam ettiği ve cinayetten kısa bir süre sonra da hemen miras işlemleri başlattığı kaydedildi.



2'Sİ SERBEST BIRAKILDI, 4 KİŞİ TUTUKLANDI



Nuriye Demir'in cep telefonu ile yaptığı görüşmeleri incelemeye alan polis, cinayetin işlendiği bölgedeki 15 güvenlik kamerasından da görüntüler alarak, tek tek izledi. Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Özkan Güzel cinayette aracılık ettiği, silahı İ.Y.'nin kullandığı eşi Nuriye Demir'in de cinayete azmtirdiği ortaya çıktı. Analiz raporları ve delileri inceleyen polis, İ.Y.'nin olay günü giyindiği gömlek üzerinde barut izleri ile Özkan Güzel'in evinde bulunan silahlardan 7.65 mm tabancanın olayda kullanılan silahla örtüştüğünü tespit etti. Toplanan deliller ile eşini kiralık katil tutarak öldürten Nuriye Demir'in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 zanlıdan 2'si serbest bırakılırken, Nuriye Demir, olaya aracılık ettikleri belirlenen Özkan Güzel ve Hamdullah Yiğit tutuklanırken, İ.Y.'nin bir terör suçundan kaydı bulunduğu ve bu yüzden de Diyarbakır Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.