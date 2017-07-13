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Kesmeye kıyamadığı ağaçların arasına ev yaptı

Muğla'da yaşayan Yusuf Soku'nun çam ile meşenin arasına yaptığı ahşap ev, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Kesmeye kıyamadığı ağaçların arasına ev yaptı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Yusuf Soku'nun kesmeye kıyamadığı çam ve meşe ağacının arasına yaptığı ahşap ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Soku, iki yıl önce arazisine ev yapmak istedi. Alanda yan yana bulunan çam ve meşeyi kesmeye kıyamayınca farklı bir çözüm bulan Soku, ağaçların arasına iki katlı ahşap ev yaptırdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Yusuf Soku'nun kesmeye kıyamadığı çam ve meşe ağacının arasına yaptığı ahşap ev, görenlerin dikkatini çekiyor.

Güneşli Mahallesi'nde yaşayan Soku, iki yıl önce arazisine ev yapmak istedi. Alanda yan yana bulunan çam ve meşeyi kesmeye kıyamayınca farklı bir çözüm bulan Soku, ağaçların arasına iki katlı ahşap ev yaptırdı.

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Şehir hayatı ve araç gürültüsünden sıkılanların bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Soku, "Evi ağaçlara zarar vermeden yapmaya özen gösterdik. Ağaç dallarının arasından güzel bir ev ortaya çıktı." dedi.

Ağaç duyarlılığından dolayı çevresindekilerin takdirini toplayan Soku, eve yerli turistlerin yanı sıra yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #muğla #yusuf soku
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