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Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra berat verildi

Aydın'da Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 18 gaziye, törenle madalya ve beratları verildi. Kıbrıs gazileri, 45 yıl sonra beratlarına kavuşmanın buruk sevincini yaşadı.

YURT 28.11.2019, 21:33
Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra berat verildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 18 gaziye, törenle madalya ve beratları takdim edildi. 

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik'in ev sahipliğinde düzenlenen törende  Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece konuştu.  

Ece, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini de vurguladı.

Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik Kıbrıs gazilerine beratlarını takdim etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Kıbrıs Gazisi Behçet Tayanç, duygularını Ulusal Kanal'a anlattı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çelik gazilere madalya ve beratlarını takdim etti. Hayatını kaybeden 3 gazinin madalyasını ise eşleri aldı.


HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

ulusal.com.tr

#aydın
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