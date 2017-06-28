Yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi, gözaltına alındı

Kilis'te kavga ettiği amcası tarafından bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.



Kilis Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müslümanbey Mahallesi'nde amca A.G (50) ile yeğeni M.G (23) arasında uzun süredir devam eden husumetten dolayı kavga çıktı.



Amcasına bıçakla saldıran M.G, çıkan kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



Yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesine götürülen M.G, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amca A.G ile kavgaya karıştığı belirlenen kuzeni B.G. ve ölenin ağabeyi M.G'yi gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.



