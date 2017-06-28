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Kilis'te amca yeğen kavgası

Yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kişi ile yakını tutuklandı

Kilis'te amca yeğen kavgası

 Kilis'te kavga ettiği yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen amca ile bir yakını tutuklandı.

Müslümanbey Mahallesi'nde aralarında uzun süreden beri husumet bulunan Ali G. (50) ile yeğeni Murat G. (23) arasında kavga çıktı. Amcasına bıçakla saldırdığı belirtilen Murat G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesine götürülen Murat G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali G. ile kavgaya karıştığı belirlenen kuzeni Batuhan G. ve ölen gencin ağabeyi Mehmet G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali G. ile Batuhan G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Mehmet G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kilis #cinayet #amca yeğen kavgası
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