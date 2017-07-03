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Kilosu 500 lira ama kapış kapış satılıyor...

Sinop'ta balıkçılar tarafından kefalin yumurtalarının tuzlanıp, kurutulmasıyla hazırlanan havyarlar, kilogramı 500 liradan satışa sunuluyor.

Kilosu 500 lira ama kapış kapış satılıyor...

Karadeniz'de balıkçılar tarafından avlanan kefal yumurtaları tuzlanıp, kurutulduktan sonra havyarlar olarak kilogramı 500 liradan tezgahlarda yerini alıyor.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, havyarların genellikle 20 Haziran 15 Temmuz tarihleri arasında hazırlandığını söyledi.

Denizlerde kefal balığının giderek azaldığını ve bu nedenle havyar fiyatlarının her geçen yıl arttığını ifade eden Gündoğdu, havyar yapmanın hem zahmetli hem de zaman isteyen bir iş olduğunu vurguladı.

Gündoğdu, balıklardan alınan yumurtaların önce tuzlandığına, sonra kurutularak satışa hazır hale getirildiğine işaret ederek, "Zahmetin fazla olması aynı zamanda çok değerli olmasından ötürü kilogramını 500 liradan satışa sunduk. Daha önce tüketen vatandaşlarımız ilgi gösteriyorlar. Ancak fiyatı yüksek olduğu için genellikle gram usulü satılıyor." diye konuştu.

Gündoğdu, büyük işletmelerce de satın alınan havyarların kısa sürede tükenmesini beklediklerini kaydetti./Hürriyet

Etiketler; #Türk lirası #havyar #Sinop
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