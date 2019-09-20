Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kenger bitkisinin kökündeki sıvıdan üretilen sakız, yöredeki kadınların geçim kaynağı oldu. Kadınların binbir zahmet vererek yaptığı sakızlar, kilosu 500 liradan satılıyor.

Zengin bitki örtüsü ile öne çıkan Ovacık'ta, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kenger bitkisi, hem yemeklerde kullanılıyor hem de sonbaharda kökündeki sıvıdan yapılan sakızla kadınlara ekonomik kazanç sağlıyor.



Yörede güne erken başlayan kadınlar, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Aksu Deresi ve Kodi köyü çevresindeki taşlık araziye gidiyor; kenger bitkisinden sakız üretimi yapmak için saatlerce güneş altında çalışıyor.



Çapa yardımıyla kurumuş kengerin çevresini ve kökünü kazıyan kadınlar, daha sonra bıçakla bitkinin kökünü çapraz şekilde keserek sakız olacak sıvının akışını sağlıyor.



Bir gün boyunca akmaya devam eden sıvı, sakız olduktan sonra kadınlar tarafından toplanarak eve götürülüyor.



Soğuk su altında taşla dövülüp sıcak suda bekletilen sakızlar, ardından toprak ve otlardan temizlenip satışa sunuluyor.



Kadınların binbir zahmet vererek yaptığı sakızlar ,kilosu 500 liradan alıcı buluyor.



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