Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesi çarpıştı

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı gemisindeki 3 kişi kurtarılırken, 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kilyos açıklarında saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tanker ile Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı gemisi çarpıştı.

Kazada Türk bayraklı balıkçı gemisi battı. Gemide bulunan 6 kişiden 3'ü, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kaybolan 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti tarafından sürdürülüyor.

Arama kurtarma çalışmalarına Jandarma'ya ait bir Skorsky helikopteri de havadan destek veriyor.

Sahil Güvenlik'den açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nın kuzeybatısı 5 mil mesafede Rusya'dan İzmir'e giden Rus bayraklı tankerin Türk bayraklı trol teknesiyle çarpıştığı kaydedildi.

Kazada batan trol teknesinden 3 kişinin bölgede bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtilen açıklamada, "İhbarın alınması üzerine olay mahalline derhal 4 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik helikopteri görevlendirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 şahsın bulunması maksadıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 2 botun da iştirak ettiği arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.