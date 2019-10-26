Kimsesiz çocuklara devlet şefkati

Diyarbakır’da Yenişehir Kayyum Belediye döneminde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteği ile hayata geçirilen Sevgi Evleri projesi Diyarbakırlı kimsesiz çocukların sıcak yuvası oldu.

Ayşe Hafsa Sultan Sevgi Külliyesi'nde çok amaçlı bir kültür merkezi ile konakladıkları 8 villada Diyarbakırlı çocuklar ‘Devlet Şefkati’ yaşıyor.

Çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen projeyle onlarca çocuk emin ellerde yarınlara hazırlanıyor.

Diyarbakırlı kimsesiz çocukların elinden tutan eğitmenler, çocuklara normal okul haricinde etüd dersleri, resim ve müzik atölyeleri de kurmuş.

ulusal.com.tr