Kıran Operasyonuyla terör örgütüne darbe vuruluyor

Van İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan "Kıran-Şehit GK Kerem Karakoç 2019-218"operasyonunda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait 2 sığınakta çok sayıda silah ve lojistik malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Ekim tarihinde başlatılan operasyonun üçüncü gününde, Van Aruh yaylasındaki dağlık arazide 2 sığınak tespit edildi.

Sığınakta yapılan aramalarda, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir M16 piyade tüfeği, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, 18 anti tank roketatar mühimmatı, 17 anti personel roketatar mühimmatı, 47 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 savunma tipi el bombası, 4 taarruz tipi el bombası, 13 kalaşnikof şarjörü, 5 M16 şarjörü, 4 dragunov şarjörü, çok sayıda fişek, 5 elektrikli fünye, bir Yaesu el telsizi, 25 örgütsel kıyafet, 3 boş tüp ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Düzenlenen operasyonlarda tespit edilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğerleri imha edildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.