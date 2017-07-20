Kiraz hasadının son günlerinde, üreticilerin yüzü gülüyor. Erzincan ve Konya'daki çiftçiler, ürünlerinin yüksek fiyata satılmasından oldukça memnun.

Rekolte az, ürün kaliteli. İhracat kapılarıda açık olunca Konya ve Erzincan'daki kiraz üreticisinin yüzü güldü.



Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Doğu Anadolu'nun en önemli kiraz üretim merkezlerinden. Ancak bahar aylarındaki dolu yağışları ve mevsimsel etkilerden dolayı rekolte bu yıl az.



Sezon başında endişe yaşayan üreticinin imdadına, ihracatçılar yetişti.



Üreticiler 430 ton kirazı başta Rusya ve Almanya olmak üzere Avrupa pazarında satışa sundu.



Üreticinin yüzünün güldüğü bir başka il de Konya oldu.



Halkapınar ilçesinde kiraz hasadının artık son günleri. Çoğunluğu ihraç edilen "Napolyon" kirazının fiyatı pazarda 8 liraya satılıyor.



Kirazın yüksek fiyata satılması üreticileri memnun etti.





ulusal.com.tr