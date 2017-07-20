'Üniversite yönetimi de yargılansın'
'Üniversite yönetimi de yargılansın'
TSK: Gri listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
TSK: Gri listedeki iki terörist etkisiz hale getirildi
Ve kritik liste hazır! Aralarında o isim de var
Ve kritik liste hazır! Aralarında o isim de var
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki
Cumhurbaşkanlığı'ndan sert tepki

Kiraz hasadının son günlerinde, üreticilerin yüzü gülüyor

Kiraz hasadının son günlerinde, üreticilerin yüzü gülüyor. Erzincan ve Konya'daki çiftçiler, ürünlerinin yüksek fiyata satılmasından oldukça memnun.

Kiraz hasadının son günlerinde, üreticilerin yüzü gülüyor

Rekolte az, ürün kaliteli. İhracat kapılarıda açık olunca Konya ve Erzincan'daki kiraz üreticisinin yüzü güldü.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Doğu Anadolu'nun en önemli kiraz üretim merkezlerinden. Ancak bahar aylarındaki dolu yağışları ve mevsimsel etkilerden dolayı rekolte bu yıl az.

Sezon başında endişe yaşayan üreticinin imdadına, ihracatçılar yetişti.

Üreticiler 430 ton kirazı başta Rusya ve Almanya olmak üzere Avrupa pazarında satışa sundu. 

Üreticinin yüzünün güldüğü bir başka il de Konya oldu.

Halkapınar ilçesinde kiraz hasadının artık son günleri. Çoğunluğu ihraç edilen "Napolyon" kirazının fiyatı pazarda 8 liraya satılıyor. 

Kirazın yüksek fiyata satılması üreticileri memnun etti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kiraz #Erzincan #Konya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Milli soya tohumu, toprakla buluşacak
Sonraki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.